Школу искусств откроют в здании администрации Звенигорода в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Кабинеты чиновников отдадут воспитанникам — в здании территориального управления администрации Звенигорода теперь будет большая Детская школа искусств. Дом № 28 на улице Ленина полностью передадут под творчество.

Переедет в здание администрации музыкальная школа имени Танеева. Площадь более тысячи квадратных метров позволит расширить функционал учреждения. Помимо музыкального направления, в ней будут представлены хореографическое и художественное.

Подходящее здание искали долго: рассматривали новые жилые комплексы, варианты с пристройками, но везде упирались в метраж. Лучшее место для школы — в самом центре города.

Муниципалитет капитально отремонтирует помещения — для детей организуют просторные классы, студии и небольшой актовый зал. Особое внимание здесь уделят кровле, вентиляции и теплоснабжению, чтобы ребята занимались в комфортных условиях.

Капитальный ремонт проведут в следующем году, открытие планируется в начале 2027 года.

Сотрудники территориального управления переедут в муниципальное помещение поменьше.