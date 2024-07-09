Школу искусств «Фламинго» в Белоозерском отремонтируют к сентябрю

В городском округе Воскресенск активно идет подготовка учреждений культуры к новому учебному году. Особое внимание уделяется ремонту и обновлению детской школы искусств «Фламинго» в городе Белоозерский.

В рамках работ проводится ремонт цоколя и входной площадки. Подрядчик уже осуществил демонтаж старого покрытия, провел выравнивание и бетонирование площадки, а также приступил к укладке новой плитки. Начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина лично контролирует выполнение работ, обсуждает с подрядчиком и руководством учреждения используемые материалы и устанавливает сроки завершения работ.

После завершения всех работ цоколь здания приобретет новый эстетический вид, и 1 сентября Детская школа искусств «Фламинго» встретит своих учащихся обновленной входной группой.

Стоит отметить, что ученики этой школы являются постоянными участниками и победителями международных, межрегиональных и областных конкурсов и выставок. В прошлом учебном году юные художники получили более 50 дипломов различной степени за свои достижения в области искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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