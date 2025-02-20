Школу-интернат отремонтируют в Луховицах в 2025 году

Школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья ремонтируют в поселке Белоомут в Луховицах. В работах принимают участие около 50 специалистов.

В Минстройкомплексе Подмосковья сообщили, что строители уже завершили демонтажные работы. Им предстоит укрепить стены и фундамент, обновить фасад, кровлю и входные группы, а также заменить сантехнику, инженерные сети, окна и двери.

Кроме того, они проведут внутреннюю отделку помещений на площади 887 квадратных метров, установят новую мебель и оборудование, а также благоустроят территорию возле школы.

Работы по госпрограмме планируют завершить в 2025 году.