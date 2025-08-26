Школу имени Сабанеева в Подольске капитально отремонтировали

В школе имени вице-адмирала В. Д. Сабанеева в Подольске завершили капитальный ремонт. Образовательное учреждение откроет двери для учеников уже 1 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, здание площадью четыре тысячи квадратных метров утеплили, у него обновили фасад и кровлю. Также рабочие заменили инженерные коммуникации и сантехнику. Уделили внимание и внутренней отделке помещений, внутри установили современную мебель и новейшее оборудование. Прилегающую территорию благоустроили.

«После ремонта одно из старейших образовательных учреждений города обрело не только современный внешний вид, но и высокотехнологичную внутреннюю „изюминку“. Она сделает учебный процесс максимально комфортным для учеников и педагогов», — отметила директора школы Любовь Симкина.

Работы велись по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».