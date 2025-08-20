Школу имени Малочуева в Луховицах капитально отремонтировали

В Луховицах завершается капитальный ремонт Фруктовской школы имени Героя России Малочуева. Работы позволят создать современное и удобное пространство для обучения.

В Минобразования Подмосковья сообщили, что в школе полностью обновили внутренние помещения: в коридорах положили плитку, в классах — прочный мармолеум, а на стены установили современные панели. В спортзале появилось профессиональное паркетное покрытие, что позволит проводить занятия на высоком уровне.

Фасад здания тоже преобразился — его облицевали плиткой, которая улучшает теплоизоляцию и придает школе современный вид. В новом учебном году в образовательном учреждении планируют открыть хореографический зал, где ученики смогут развивать свои творческие способности.

Директор школы Инна Никонова подчеркнула, что ремонт помогает создать для ребят комфортную и вдохновляющую атмосферу.