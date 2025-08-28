Школу имени Доватора отремонтировали в Истре

В школе имени М.Л. Доватора провели масштабные ремонтные работы и закупили новое современное оборудование, чтобы учебный процесс был комфортным, безопасным и интересным. Также обновили интерьеры практически всех корпусов.

В старшей школе обновили коридоры и рекреации 1-2 этажей, парадную лестницу, два учебных кабинета №14 и №15, раздевалки и зал в спортзале, входную группу и забор. На школьном дворе появилась новая дорожная разметка для изучения ПДД. В начальной школе отремонтировали раздевалки, столовую, фойе, лестницы и кабинеты.

Помимо этого, заменили светильники на современные светодиодные, установили фильтры для питьевой воды и закупили новое оборудование для бассейнов. А еще для идеального порядка на территории закуплены новые газонокосилки и бензокосы.

В начале осени также ожидается поступление новой партии мебели: столы и стулья и для школьных классов, и для дошкольных групп.