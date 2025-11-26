Школу и детский сад в микрорайоне Опытное поле достроят к сентябрю 2026 года
Воспитательно-образовательный комплекс продолжают строить в Котельниках. Он будет рассчитан на 2,4 тысячи мест и откроется в сентябре 2026 года.
Как рассказали в областном Минстрое, ежедневно на объекте трудятся около 250 человек. Сейчас они занимаются фасадными работами, монтажом коммуникаций и возведением внутренних перегородок.
Комплекс будет включать в себя школу на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 воспитанников.
Для ребят обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, столовую и медпункт. На территории разместят игровые и спортивные площадки.
В школе откроют технические и естественно-научные классы по робототехнике, мехатронике, инженерной графике и промышленному дизайну.
Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.