Школу и детский сад в микрорайоне Опытное поле достроят к сентябрю 2026 года

Воспитательно-образовательный комплекс продолжают строить в Котельниках. Он будет рассчитан на 2,4 тысячи мест и откроется в сентябре 2026 года.

Как рассказали в областном Минстрое, ежедневно на объекте трудятся около 250 человек. Сейчас они занимаются фасадными работами, монтажом коммуникаций и возведением внутренних перегородок.

Комплекс будет включать в себя школу на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 воспитанников.

Для ребят обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, столовую и медпункт. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

В школе откроют технические и естественно-научные классы по робототехнике, мехатронике, инженерной графике и промышленному дизайну.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.