Школу и детский сад в микрорайоне Новогорск в Химках реконструируют к концу года

Образовательный комплекс реконструируют в микрорайоне Новогорск в Химках. В его состав входит школа и детский сад в сумме на 270 мест. Работы завершат до конца года.

Строительная готовность объекта уже достигла 80%, рассказали в областном Минстрое. Работы проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас на площадке трудятся 115 рабочих.

«Завершается устройство фасада, ведутся отделочные работы, прокладка систем вентиляции, отопления и водопровода, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется устройство пожарного проезда, установка бордюров, подготовка основания для спортивных и игровых площадок», — рассказали в ведомстве.

Комплекс состоит из блока начальной школы на 100 мест и детского сада на 170 воспитанников. Площадь комплекса после реконструкции превысит пять тысяч метров.

Долгое время здание носило статус недостроя. После включения в госпрограмму работы возобновили.