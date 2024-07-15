Школу и детский сад построят в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

Школу и детский сад построят в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе. Они появятся между корпусами «Нестеров» и «Левитан» в 2025 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность учреждений уже превысила 60%. Школа будет рассчитана на 1100 мест, детский сад — на 310.

Школа и детский сад находятся недалеко от набережной, где в будущем установят спортивные площадки и скалодром.

Площадь четырехэтажного здания составит 17,5 тысячи квадратных метров. В школе уже обустроили кровлю и провели остекление, внутри прокладывают коммуникации.

Площадь детского сада составит 3,7 тысячи квадратных метров. Сейчас там монтируют вентиляцию и водопровод, на этажах устанавливают окна и перегородки. При проектировании учли все актуальные методики работы с детьми.

«Планирование школы учитывает размещение разных возрастных групп: блоки начальной школы и старших классов устроены в отдельных корпусах, соединенных галереей, со своими входами», — отметили в министерстве.

По словам директора по девелопменту — управляющего партнера MR Group Алексея Годованца, без современной качественной среды не обходится ни один проект организации. Так она вносит вклад в развитие города и общества.

«Бесплатное обучение по госпрограммам находится на высоком уровне, наша задача — создать инфраструктуру, которая обеспечивает должное техническое оснащение и дизайн среды. Это поддерживает педагогов и вдохновляет детей приходить в школы и сады с радостью, предвкушая игру, общение и новые знания», — сказал он.

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