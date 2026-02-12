Школу и детский сад построят в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах

Воспитатаельно-образовательный комплекс построят на территории ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах. В нем обустроят современные учебные классы с интерактивными досками, лаборатории, двухэтажную библиотеку, спортивный блок с игровым залом и местами для зрителей.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, сейчас на объекте ведут обратную засыпку пазух котлована, готовность этих работ уже достигла 97%. Вместе с тем продолжается бетонирование конструкций второго этажа здания.

«Стены и пилоны сформированы полностью, включая армирование и заливку бетона. Работы по устройству плит перекрытия также близятся к завершению, монтаж монолитных конструкций внутренних лестничных маршей выполнен лишь наполовину», — рассказали в министерстве.

В состав комплекса войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 воспитанников. Для ребят оборудуют просторные учебные кабинеты с интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами.

По проекту в комплексе создадут лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, места отдыха, двухэтажную библиотеку и читальные залы.

«Спортивный комплекс включает игровой зал, спортплощадки и зону для зрителей. Актовый зал предназначен для массовых мероприятий, а дополнительные образовательные пространства включают мастерские и художественные студии», — добавили в министерстве.

Жилой комплекс находится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах домов там разместят коммерческие помещения. На территории появятся детские сады, спортивные площадки, велодорожки и автостоянка.