Школу и детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе

Образовательный комплекс построят на территории ЖК «Героев» в Балашихе. В его состав войдет школа на 1320 мест и детский сад для 220 воспитанников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания школы превысит 20 тысяч квадратных метров. Сейчас там устанавливают оборудование, обустраивают коммуникации и благоустраивают территорию. Там могут заниматься 55 классов. Для учеников построят спортивные залы, библиотеку и другие помещения.

Площадь детского сада превысит три тысячи квадратных метров. Сейчас там проводят отделку помещений и устройство инженерных систем. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

Жилой комплекс находится рядом с Ольгинским лесопарком. На территории уже работает детский сад, в пешей доступности находится железнодорожная станция.