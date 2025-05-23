Школу и детский сад построят в Реутове в 2026 году

Фото: 360.ru

Возведение школы на 750 мест и детского сада на 180 мест продолжается в муниципалитете. Строящийся комплекс расположен в жилом микрорайоне на Комсомольской улице.

Глава городского округа Филипп Науменко рассказал, что к нему обратилось более двух с половиной тысяч родителей, проживающих в этом районе, с просьбой построить новую школу и детсад.

В настоящий момент  строители занимаются фундаментом  и коммуникациями. Закончить объекты планируется в 2026 году. Сроки сдвинуться не должны.

Руководитель муниципалитета и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов побывали на стройплощадке. На встрече также обсудили развитие микрорайона в целом. Высоковольтную линию уберут под землю, и тогда появится возможность реализовать пожелания жителей — организовать парковочные места и новую зону отдыха. Кроме того, рассматривается возможность строительства Храма святой Матроны Московской.

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