Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках

Подготовительные работы к строительству воспитательно-образовательного комплекса продолжаются в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. Здесь построят школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест.

Строительная готовность объекта сейчас составляет 10%. Специалисты уже передали здание в пользование городского округа Котельники. Кабели и воздушные линии на земельном участке приняли в муниципальную собственность.

Также уже завершили проектирование, закончили монтаж кабельных линий. Сейчас рабочие ведут пуско-наладочные работы и монтируют монолитные конструкции.

На территории возведут игровые и спортивные площадки.

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