Школу и детский сад построят на улице Связистов в Краснознаменске к 2026 году

Образовательный комплекс построят на улице Связистов в Краснознаменске к 2026 году. В его состав войдет школа для 550 учеников и детский сад на 220 мест.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы завершили почти на 40%. Рабочие уже обустроили монолитный каркас здания.

«Функционально здание разделят на учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, а также дошкольное отделение. Объект готов уже почти на 40 процентов. Ведется монтаж оконных блоков, устройство наружных инженерных сетей», — сказал глава министерства Александр Туровский.

В школе обустроят универсальные и специализированны кабинеты, а также помещения предпрофессиональной подготовки для старшеклассников. В детском саду будет спортивный и музыкальный залы, медкабинет и пищеблок.

Кроме того, в учреждении будет многофункциональный актовый зал, библиотечный центр и другие помещения. Каждое из них оборудуют современной техникой. На территории установят спортивные площадки и зоны отдыха.

Комплекс строят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».