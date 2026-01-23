Школу и детский сад поставили на кадастр в 2 округах Подмосковья в январе

В Подмосковье в январе официально зарегистрировали новые школу и детский сад. Управление Росреестра по региону поставило здания на кадастровый учет.

В Красногорске, в жилом комплексе «Изумрудные холмы», появилась современная четырехэтажная школа площадью около 12 тысяч квадратных метров. Она сможет вместить 550 учеников.

В здании есть все необходимое для учебы и развития: просторные учебные классы, актовый зал, два спортивных зала и библиотека с читальной зоной, компьютерами и демонстрационной площадкой.

Для поддержки здоровья и развития детей в школе будут работать медицинские кабинеты, а также специалисты — логопед-дефектолог, психолог и социальный педагог. Открытие учреждения поможет разгрузить другие учебные заведения в микрорайоне.

Детский сад на 150 мест построили в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове. Трехэтажное здание площадью более двух тысяч квадратных метров рассчитано на шесть групп для детей от полутора до семи лет.

«На территории Московской области строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет. Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры по улучшению качества жизни граждан», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.