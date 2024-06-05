Школу и детский сад откроют в микрорайоне Строитель в Мытищах в 2026 году

Образовательный комплекс построят в жилом комплексе «Мытищи парк». Школа и детский сад откроются в 2026 году в Мытищах.

Капсулу под фундамент образовательного комплекса заложили в жилищном комплексе «Мытищи парк». В микрорайоне Строитель появится школа на 850 мест и детский сад на 450. Для жителей самым важным фактором стала пешая доступность до образовательных учреждений.

«Ну, во-первых, это рядом, не нужно никуда ездить. Жители, которые куда-то возили детей, переведут их в новую школу. Вот дом, вот сад. Из детского сада — они все подружились, вместе переходят в одну школу», — сказала местная жительница Маргарита Прозорова.