Школу и детский сад на улице Связистов в Краснознаменске достроят к 2027 году

Образовательный комплекс построят на улице Связистов в Краснознаменске. В его состав пойдет школа на 550 мест и детский сад на 220 воспитанников. Открыть учреждение планируют в 2027 году.

Стройготовность объекта сейчас составляет 60%. Сейчас на площадке трудятся 145 специалистов. Они монтируют коммуникации, металлические конструкции каркаса перегородок и ведут фасадные работы.

Здание будет разделено на блоки для начальной, основной и старшей школы, а также детский сад. Там обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения предпрофессиональной подготовки, актовый и спортивные залы, библиотеку, медблок и столовую.

Детский сад будет рассчитан на 10 групп. Для воспитанников обустроят физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и другие помещения.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.