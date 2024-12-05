Школу и детский сад на Угрешской улице в Дзержинском откроют в 2025 году

Работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса продолжаются в городском округе Дзержинский на улице Угрешской. Он включает в себя школу на 1,1 тысячи учеников и детский сад на 100 мест.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области с использованием бюджетных средств. На сегодняшний день на объекте задействованы 70 работников и три единицы техники.

Строители занимаются внутренними отделочными работами и укладкой кровли, а также монтажом окон, витражей, инженерных систем, включая вентиляцию и кондиционирование. Кроме того, подрядчик начал утепление фасада.

В комплексе, общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, разместятся как школа, так и детский сад. В соответствии с техническим заданием, в здании также предусмотрены помещения для культурно-досугового центра, где организуют занятия музыкой и искусством.

Ожидается, что строительство будет завершено к 1 сентября 2025 года.