Школу и детский сад достроят в микрорайоне Новогорск в Химках к сентябрю

Образовательный комплекс продолжают строить в микрорайоне Новогорск в Химках. Он будет состоять из начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Учреждение заработает в сентябре 2025 года.

Как сообщили в региональном Минстрое, проект реализуют по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Сейчас на площадке работают 45 человек и спецтехника. Они монтируют коммуникации, обустраивают фасад и кровлю. Готовность объекта уже достигла 40%.

В здании также проведут отделку помещений, установят двери и сантехнику, уложат плитку, а территорию благоустроят.