Школу и детский сад достроят в Дзержинском к осени
Большой образовательный комплекс построят в Дзержинском к осени. Там будут работать школа на 1,1 тысячи мест и детский сад на 100 воспитанников.
Как рассказали в областном стройнадзоре, здание будет состоять из нескольких блоков для начальной и основной школ, дополнительного образования и общешкольных помещений.
Для ребят обустроят пищеблок, спортивные и тренажерные залы, специализированные кабинеты и многое другое.
«При этом ребята из средней и старшей школы будут учиться фронтально — переходить из кабинета в кабинет. А для детей начальной школы предусмотрено закрепление своих кабинетов за каждым классом», — пояснили в ведомстве.
Объект уже готов на 74%. Завершить работы планируют осенью.