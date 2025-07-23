Школу и детский сад достроят в Дзержинском к осени

Большой образовательный комплекс построят в Дзержинском к осени. Там будут работать школа на 1,1 тысячи мест и детский сад на 100 воспитанников.

Как рассказали в областном стройнадзоре, здание будет состоять из нескольких блоков для начальной и основной школ, дополнительного образования и общешкольных помещений.

Для ребят обустроят пищеблок, спортивные и тренажерные залы, специализированные кабинеты и многое другое.

«При этом ребята из средней и старшей школы будут учиться фронтально — переходить из кабинета в кабинет. А для детей начальной школы предусмотрено закрепление своих кабинетов за каждым классом», — пояснили в ведомстве.

Объект уже готов на 74%. Завершить работы планируют осенью.