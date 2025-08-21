Школу достроили в ЖК «Мытищи Парк»

Как рассказали в областном Минжилполитики, площадь здания превысила 12 тысяч квадратных метров. Внутри обустроили учебные кабинеты, мастерские для обработки дерева и металла, работы с тканями и кулинарии. В учреждении будут работать кабинеты музыки, психолога и помещения групп продленного дня.

Для учеников будет работать актовый зал, библиотечный центр, два спортзала и зоны отдыха. Для ребят разных возрастных групп создали две столовые.

На территории школы высадили газоны, кустарники и деревья, а также обустроили футбольное поле с беговой дорожкой, баскетбольную и волейбольную площадки. Рядом с учреждением будет парковка на 14 мест.