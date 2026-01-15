Школу достроили в ЖК «Изумрудные Холмы» в Красногорске

Школу построили в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» в Красногорске. Она рассчитана на 550 мест. Здание уже поставили на кадастровый учет.

В четырехэтажном здании площадью более 11,7 тысячи квадратных метров разместили актовый и два спортивных зала, специализированные кабинеты, библиотечно=информационный центр с IT-зоной, а также кабинеты логопеда, психолога и социального педагога.

Как отметили в региональном Минжилполитики, «Изумрудные холмы» — один из самых современных и комфортабельных районов Красногорска с хорошо развитой инфраструктурой. Там уже работают три образовательных учреждения, а также художественная и хореографическая школы, городская поликлиника.