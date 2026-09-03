Школу для детей с ОВЗ открыли после капремонта в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 1 сентября после капитального ремонта открылась школа для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Калинина, 15а. В обновленном здании создали доступную среду: пандусы, тактильную разметку и широкие дверные проемы.

После капитального ремонта в школе появились современные учебные кабинеты, оборудованные с учетом особых потребностей ребят, просторные рекреации и обновленные санузлы. Юные школьники заходили в классы с искренним восхищением. Педагоги и родители отмечают, что теперь у детей есть все необходимое для успешного обучения и комфортной адаптации.

Событие стало значимым для всего округа: комфортная образовательная среда — важный шаг к равным возможностям для каждого ребенка. Теперь учреждение полностью соответствует современным стандартам доступности и безопасности.