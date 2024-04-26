Школу для 1700 учеников откроют в Мытищах к сентябрю | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:12 Школу для 1700 учеников откроют в Мытищах к сентябрю ГК «Инград»

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Открытие школы на 1,7 тысячи мест планируют провести 1 сентября. Ее построят на средства инвесторов в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах.

Образовательное учреждение возводится компанией ГК «Инград» в рамках комплексного развития территории. На данный момент на строительном объекте работают около 320 человек. Завершены грубые отделочные работы, идет обшивка фасада и чистовая отделка. В ближайшее время начнется монтаж оборудования для пищеблока, а работы по фасаду будут полностью завершены к концу мая.

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Здание общей площадью более 21 тысячи квадратных метров будет включать в себя четыре спортивных зала, хореографическую студию, библиотеку, крупное столовое помещение и другие помещения. Прилегающую территорию благоустроят для занятий спортом и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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