Школу для 1,2 тысячи учеников построят в Балашихе | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:52 Школу для 1,2 тысячи учеников построят в Балашихе Мособлархитектура

Читать 360 в

Новая школа для 1,2 тысячи учеников появится в Балашихе. Реализация проекта начнется в 2025 году в квартале «Б» вблизи улицы Лукино. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Новое образовательное учреждение общей площадью более 17 тысяч квадратных метров рассчитано на 1230 учащихся. В рамках реализации проекта планируется создать 118 новых рабочих мест», — уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Реклама

Согласно проекту, школа будет представлять собой здание переменной этажности от двух до трех этажей. Функциональные блоки младшей и основной школ объединят главным объемом общешкольных помещений.

«Авторы создали легкий и технологичный образ современного образовательного учреждения. Металлические фасады с большим количеством окон и витражного остекления — простые и лаконичные были бы слишком серьезными для образовательного учреждения, если бы не акцентные цвета», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В образовательном учреждении обустроят учебные классы, информационно-библиотечный центр с читальным залом, зону IT, спортзалы, пищеблок и другие необходимые помещения. Прилегающую территорию также благоустроят, там появится поле для мини-футбола, площадка для игр, а также спортивные комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».