Сегодня 11:20 Школу будущих рыбообработчиков открыли в Подмосковье

В Подмосковье стартовал образовательный проект для студентов, ориентированный на подготовку кадров для рыбной промышлености. Школу под названием «В глубине океана» организовало региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке областного Министерства информации и молодежной политики.

Программа нацелена на то, чтобы познакомить участников с ключевыми процессами рыбопереработки и подготовить их к работе в условиях промысловых предприятий. «Этим летом на передовые предприятия рыбной отрасли отправятся более 150 человек. Студотрядовцы будут работать как на крупнейших заводах Дальнего Востока, так и в родном Подмосковье», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Программа школы состоит из шести модулей. Студенты изучают санитарные требования, знакомятся с основами ихтиологии и принципами функционирования производственных линий. Также в курс включены вопросы механизации процессов и организации труда на предприятиях.

Значительная часть обучения отведена практике. Кроме того, предусмотрен отдельный блок, посвященный работе в условиях вахтовых поселков и морских экспедиций, где важны не только профессиональные навыки, но и умение действовать в команде. «Школа путинных отрядов — это возможность не только получить профессию, но и сразу применить знания на практике. Для нас важно, чтобы у ребят был понятный и доступный путь от обучения к реальной работе», — рассказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Студенты отмечают, что участие в путинных отрядах — это не только возможность заработать, но и серьезный профессиональный и личный опыт. Полученные в школе знания позволяют быстрее адаптироваться к реальным условиям производства.

Практика продлится до конца лета. Участники будут получать заработную плату от 70 тысяч рублей в месяц. Узнать подробности и подать заявку можно по электронной почте mosoblrso@mail.ru. Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».