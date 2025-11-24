Школьный волейбольный турнир прошел в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове 23 ноября состоялся волейбольный турнир «Стенка на стенку — школа на школу». Спортивный праздник прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь».

За победу на площадке поборолись команды из школ города. Фестиваль прошел в напряженной, но дружеской атмосфере, где каждый участник смог продемонстрировать свою ловкость, скорость и командный настрой. Молодогвардейцы также не остались в стороне и провели товарищеский матч со сборной командой из числа школ‑участниц.

Победу в соревнованиях одержала команда Образовательного комплекса имени Владимира Храброго. Все призеры и участники были награждены грамотами и памятными подарками.

Организаторы отметили, спортивные турниры среди школьников — это не просто состязания, а точка роста для молодежи, где ребята получают возможность проявить себя, выйти за рамки обыденности и открыть в себе новые качества — от лидерских навыков до умения работать в команде.

