Школьный волейбольный турнир прошел в Серпухове

В Серпухове 23 ноября состоялся волейбольный турнир «Стенка на стенку — школа на школу». Спортивный праздник прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь».

За победу на площадке поборолись команды из школ города. Фестиваль прошел в напряженной, но дружеской атмосфере, где каждый участник смог продемонстрировать свою ловкость, скорость и командный настрой. Молодогвардейцы также не остались в стороне и провели товарищеский матч со сборной командой из числа школ‑участниц.

Победу в соревнованиях одержала команда Образовательного комплекса имени Владимира Храброго. Все призеры и участники были награждены грамотами и памятными подарками.