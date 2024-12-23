Школьный турнир по баскетболу прошел в Воскресенске

Турнир по баскетболу прошел в рамках недели «Ученические сообщества» проекта «Школа полного дня». В нем приняли участие учащиеся старших классов учреждения «Наши традиции».

Турнир посвятили предстоящему Новому году. Сыграли воспитанники спортивного клуба «Алмаз» при школе «Наши традиции».

По регламенту сборные смогли представить смешанный состав — три юноши и три девушки. Такая практика позволяет привлечь девочек в спорт и понять, что результат зависит от достижений и навыков, а не от пола игрока. Важно также развивать психологические качества.

Новогодний турнир провели по круговой системе: два тайма по 10 минут. Первое место заняла команда 10А класса, второе — 9А, а третье — 9Б класса. Судьи также выбрали лучших игроков турнира среди мальчиков и девочек.