Школьный турнир по баскетболу ко Дню тренера прошел в Химках

Баскетбольный турнир для школьников ко Дню тренера организовали в учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Участие в нем приняли свыше 70 человек.

Баскетбольный турнир прошел в формате «три на три». Спортсмены в возрасте от 10 до 12 лет играли до 21 очка. Поддержать баскетболистов на трибуны вышли их родители, педагоги, директор спортивной школы и муниципальные депутаты. Соревнования посвятили тренерам.

«Ваша работа — это не просто профессия, а истинное призвание. Вы вдохновляете, обучаете и поддерживаете своих подопечных, вкладывая в них свои знания и душу» — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что в следующем году Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 1 в Химках отпразднует свой 50-летний юбилей. Педагоги учреждения тренируют свыше 500 спортсменов. Дети регулярно становятся призерами соревнований областного и всероссийского уровней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».