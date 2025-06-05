Школьный туристический слет начался в Волоколамском округе

В Волоколамском округе стартовал школьный туристический слет. Палаточный лагерь разместился в селе Осташево, где ребята проведут три насыщенных и ярких дня с множеством разнообразных мероприятий.

В слете принимают участие девять команд — около 100 учеников с шестого по девятый классы из разных школ округа.

«Мы возобновили добрую традицию школьных турслетов после долгих лет перерыва. Желаю всем отличного отдыха! Уверена, что слет станет незабываемым приключением, которое надолго останется в памяти», — поприветствовала участников глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Турслет — это не просто отдых на природе, а возможность проявить себя, проверить свои силы и приобрести новые знания. В программе — спортивные соревнования, конкурсы по истории родного края, творческие вечера у костра.

Успех каждой команды зависит от слаженной работы, взаимопомощи и поддержки. Вместе ребята будут проходить испытания, готовить пищу на костре, петь песни и просто наслаждаться общением.