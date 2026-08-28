Школьный транспорт в Коломне обновили к началу учебного года

К началу нового учебного года автопарк школьных автобусов городского округа Коломна пополнили три новые машины. Они будут перевозить учеников сельских школ, заменив транспорт, выпущенный более десяти лет назад.

Новые автобусы направят для перевозки учащихся Емельяновской, Сергиевской и Песковской школ. Транспорт будет доставлять детей к месту учебы и обратно, обеспечивая регулярное сообщение между населенными пунктами и образовательными учреждениями.

Всего с 1 сентября школьников Коломны и Озер будут перевозить 42 автобуса, которые работают на 35 маршрутах. При этом транспортную сеть планируют расширить еще на четыре направления. Это позволит организовать перевозку большего числа учащихся, в том числе из сельских территорий.

«Обновление школьного транспорта особенно важно для сельских территорий, где специальный автобус зачастую является единственным удобным способом, чтобы ребенок добрался до школы. Всего к началу учебного года коломенских и озерских учеников будут перевозить 42 школьных автобуса по 35 маршрутам, причем планируется открыть еще четыре маршрута — это значит, что больше детей смогут добираться до школы безопасно и без лишних сложностей для родителей», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Перед началом учебного года весь школьный транспорт прошел обязательную проверку в Госавтоинспекции. Сотрудники коломенской ГИБДД оценили техническое состояние автобусов и их готовность к перевозке детей.

Специалисты проверили работу основных систем транспорта, наличие в салонах необходимых средств безопасности, включая огнетушители и аптечки. Отдельное внимание уделили водителям: у них должна быть соответствующая категория водительских прав и отсутствовать ограничения на управление транспортными средствами.

После прохождения проверок школьные автобусы допущены к эксплуатации и с 1 сентября начнут ежедневно перевозить учащихся по маршрутам городского округа.