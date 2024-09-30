Школьный проект «80 добрых дел для Победы» запустили в Дмитрове

Школьный проект «80 добрых дел для Победы» запущен по инициативе главы городского округа Дмитров Ильи Поночевного. Она рассчитан на детей с 1-го по 11-й классы.

Проект приурочен к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Управление образования выступило организатором, а Центр детского творчества — координатором. Помогать также будут советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В проекте могут принять участие ученики 1-11 классов, а также педагоги и родители. Главное условие — совершать добрые дела. Например, плести сети, тактические браслеты для участников специальной военной операции, собирать посылки и письма для бойцов, участвовать в «Уроках мужества», помогать пожилым людям, приютам для животных, наводить чистоту и порядок у памятников Великой Отечественной войны, на школьных территориях и лесных насаждениях.

Участники проекта должны отчитываться в телеграм-канал «Виктория». В конце каждого месяца координаторы будут выпускать информационные слайды с добрыми делами, а в мае их соберут в презентацию «80 добрых дел для Победы».

Многие образовательные учреждения уже приступили к заданиям. Например, ученики школы № 1 организовали благотворительную ярмарку. Они с родителями приготовили выпечку, продали ее, а вырученные средства отправили на приобретение маскировочных сетей и гуманитарную помощь в зону СВО.

Воспитанники Центра детского творчества из объединений «Хрустальный город», «Фантазеры», «Шаг в искусство» и «Волшебная кисточка» изготовили окопные свечи.

«Совершать добрые дела легко и приятно. Всем известно, что добро обязательно возвращается. В наших с вами силах совершать любые добрые поступки каждый день. Даже самое маленькое доброе дело может иметь огромное значение, особенно для тех, кто нуждается в помощи», — отметил Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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