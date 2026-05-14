Школьный пищеблок и актовый зал отремонтируют в округе Пушкинский

14 мая депутат Московской областной думы Михаил Ждан встретился с коллективом Челюскинской школы и жителями поселка. На встрече обсудили изменения в инфраструктуре и планы дальнейшего развития территории.

В ходе общения особое внимание уделили обновлению социальных объектов и коммунальной системы поселка. Участники встречи подняли вопросы качества городской среды и доступности учреждений для жителей.

Михаил Ждан сообщил, что в прошлом году в Доме культуры «Импульс» провели комплексное обновление внутренних помещений. Были отремонтированы кабинеты, хореографический зал, раздевалки и фойе второго этажа. Ранее само здание уже прошло капитальный ремонт, что позволило создать более комфортные условия для работы и досуга.

Отдельно депутат остановился на модернизации теплоснабжения. В поселке построили новую блочно-модульную котельную в рамках концессионного соглашения администрации округа с компанией «Газпром теплоэнерго МО». Объект оснащен четырьмя современными котлами и работает по закрытой схеме, что повысило надежность системы и ее эффективность.

«В рамках инициативного бюджетирования в этом году планируем продолжить обновление школы и отремонтировать пищеблок и актовый зал», — сообщил Михаил Ждан.

Также на встрече обсудили дальнейшие шаги по развитию социальной инфраструктуры Челюскинского. Депутат отметил, что работа по улучшению условий в поселке будет продолжена совместно с администрацией и образовательным учреждением.