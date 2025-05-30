Школьный музей в Волоколамске обновили благодаря федеральному гранту

Волоколамская средняя школа № 2 обновила школьный музей благодаря федеральному гранту. В этом учебном году команда школы стала победителем всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ в номинации «Патриотическое воспитание».

Организатором конкурса выступило Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. За победу школа получила грант в размере миллиона рублей.

На выделенные средства было приобретено новое оборудование для музея, а экспозиция значительно расширена. К работе по обновлению музея присоединились родители и учащиеся, которые помогли привести выставочный зал в порядок.

Сегодня состоялось торжественное открытие обновленного музея. В его экспозиции представлено множество фотографий и альбомов, рассказывающих об истории школы, а также предметы, отражающие различные исторические эпохи. Особое внимание уделено Великой Отечественной войне.

После открытия для школьников провел экскурсию руководитель военно-патриотического клуба «Панфиловец» Сергей Бобинов, подробно рассказав о каждом экспонате.

«Благодарю команду активных родителей и педагогов, стараниями которых это стало возможным! Оказывая такое содействие сохранению исторической памяти, вы вносите бесценный вклад в будущее детей», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.