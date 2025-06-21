Школьный музей в Химках стал призером городского конкурса

Уникальная экспозиция в школе № 30 объединила артефакты разных эпох — от Великой Отечественной до специальной военной операции. За семь лет работы музей получил признание на муниципальных и международных конкурсах. В 2024 году учреждение победило в конкурсе «Моя семья в истории города Химки».

В 2017 году в химкинской школе № 30 открылся военно-исторический музей «Вечная память защитникам Родины». Инициаторы проекта стремились создать пространство, где учащиеся могли бы знакомиться с военной историей страны через подлинные экспонаты.

«Создание военно-исторического музея стало важным шагом в формировании у наших учеников чувства гордости за страну, уважения к ее истории и традициям», — отметила директор школы Татьяна Кавторева.

Музейная коллекция включает книги о выдающихся исторических личностях, подлинные находки с полей сражений и отдельный раздел, посвященный СВО.

В 2019 году музей значительно пополнялся благодаря депутату Глебу Демченко, передавшему новые экспонаты из-за рубежа. В этом же году музей получил диплом II степени муниципального конкурса к 75-летию Победы и диплом III степени международного конкурса музейных проектов.

Сегодня музей стал площадкой для тематических экскурсий, патриотических мероприятий и образовательных проектов.

В 2024 году учреждение победило в конкурсе «Моя семья в истории города Химки». Реализация патриотической программы «Успех в единстве поколений» позволяет вовлекать учащихся в исследовательскую и просветительскую работу, приобщать их к работе музея.