Музей Раменской школы № 23 признали одним из лучших в России

В честь победы пройдёт торжественное вручение диплома и призового сертификата. Депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев проведет урок мужества, на котором расскажет школьникам о патриотизме и героизме.

Музей неизвестного солдата создан благодаря усилиям учителей, поискового отряда «Облака» и самих учащихся. Он не просто хранит уникальные материалы, но и помогает детям глубже понять историю, участвовать в исследовательских проектах и развивать интерес к прошлому. Для школы это не просто место памяти, а важный элемент дополнительного образования, который вдохновляет ребят на самостоятельные открытия и активную гражданскую позицию.

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