Школьный музей из Реутова представит свой проект на форуме «Память жива»

Музей науки и техники реутовской школы № 10 вошел в число 150 лучших школьных музеев России. В октябре команда представит свой проект в Москве на Всероссийском форуме «Память жива».

Школа прошла в заключительный этап с практикой «Выездная аналоговая фотолаборатория: от кадра до отпечатка». На мастер-классах ребята знакомятся с устройством пленочного фотоаппарата, учатся рассчитывать выдержку и диафрагму, самостоятельно проявляют пленку и печатают фотографии. Все оборудование помещается в чемодан, поэтому лабораторию можно развернуть в любом затемненном помещении.

Уникальный музей создал учитель физики Юрий Уробушкин. За основу он взял свою многолетнюю коллекцию, которую начал собирать задолго до открытия музея в 2019 году. Сейчас в коллекции насчитывается больше пятисот экспонатов — от фотоаппаратов «Фотокор» 1930-х годов до действующего трансформатора Теслы, который Уробушкин собрал вместе с учеником в 2021 году.

По словам Юрия Михайловича, главная ценность музея — не отдельные предметы, а возможность прикоснуться к истории. «Музеев техники очень мало, поэтому я очень горд, что нам удалось пройти», — поделился педагог. С 8 по 11 октября в Москве пройдут последние испытания — участники выступят перед экспертами, а по итогам определят 70 победителей. Призовой фонд конкурса — 35 миллионов рублей, которые направят на оборудование для модернизации музеев.