Школьный музей Федеральной службы охраны открыли в Домодедове

В кадетском корпусе Ильинской школы городского округа Домодедово начал работать музей Федеральной службы охраны Российской Федерации. Его посвятили теме специальной связи, информации и назвали «Связь времен».

На торжественной церемонии присутствовали глава Домодедова Евгения Хрусталева и заместитель директора Федеральной службы охраны России Виктор Шлемин.

Кадетские классы в Ильинской школе имени полного кавалера ордена Славы Ивана Сидорова открыли в сентябре 2023 года.

«Когда сюда в 2023 году после капремонта впервые пришли учиться ребята, это здание обрело жизнь. А сегодня с появлением музея оно обретает душу», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Как отметила директор Ильинской школы Ольга Протазова, в учебном заведении при содействии руководства Федеральной службы охраны России подготовили экспозицию на тему специальной связи ведомства.

«Это одна страница, одна часть федеральной службы охраны. Мы рады, что те экспонаты, которые представили и будут представлены в музее послужили вам основанием изучать историю специальной связи и информации», — сказал статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы охраны России России Виктор Шлемин.

Отметим, что для кадетов в школе создали все условия для обучения. Здесь разместили кабинет с лазерным тиром, для ребят проводят занятия по 3Д моделированию, беспилотникам, робототехнике.