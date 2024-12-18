Школьный медиацентр в Дмитрове стал победителем конкурса юных журналистов

Конкурс «ЮН-Медиа» впервые провели под патронажем Союза журналистов Подмосковья в 2018 году. Сейчас в этом масштабном соревновании участвуют молодые журналисты и команды школьных средств массовой информации со всей России.

Дмитровский городской округ на конкурсе представлял медиацентр Останкинской средней общеобразовательной школы. Он активно развивается уже три года. Молодые журналисты Иван Максимов, Анна Демьянская, Дарья Зарипова, Вероника Волкова, София Богоявленская, Иван Шкурко и Дилноза Нуриддинова стали победителями конкурса «ЮН-Медиа» по коллективным и индивидуальным сюжетам.

Ребята из школьного медиацентра отличись и в ряде номинаций. Диплом победителя от «Союза журналистов Подмосковья» вручили Ксении Талдыкиной. Работа «Размалышлялки о важном» Алисы Афанасьевой была признана лучшей, а Мирослава Бакашова оказалась вне конкуренции в номинации «Лучшее интервью».

Заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина отметила, что талантливая молодежь Дмитровского округа имеет много возможностей для развития своего творческого потенциала и достижения успеха в будущем.