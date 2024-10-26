Школьный мастер-класс по созданию чат-бота прошел в Богородском округе

Школьники из Богородского округа посетили техноклуб «Проксима». Для ребят провели мастер-класс по созданию чат-бота по физике.

Школьникам из Богородского округа помогли создать виртуального помощника по физике. Учащиеся пятых и шестых классов Центров образования номер один, два, три и четыре посетили техноклуб «Проксима».

Для ребят провели мастер-классы по созданию чат-бота «Снежный барс» по занимательной физике. Школьники смогли поучаствовать в экспериментальных опытах, а также получили начальные знания графического дизайна.

После полученных знаний ребята перешли от теории к практике.

Такие мастер-классы в течение первого полугодия 2024-2025 учебного года смогут посетить все центры образования.

Такая форма обучения мотивирует ребят получать новые знания, соревноваться и развивать эрудицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на работу по совершенствованию методик преподавания в школах с использованием возможностей цифровизации.

«Здесь мы тоже цифру внедрили, чтобы видеть ученика, у которого золотые руки, или видеть того, кто силен в точных науках. Мы видим и работу учителя. И там, где нужно повышение квалификации или обмен опытом, мы эту работу проводим в течение года. Это делается для того, чтобы 978 тысяч школьников, которые учатся в нашем регионе, хорошо сдавали ЕГЭ, ОГЭ, могли смело поступать в лучшие вузы», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.