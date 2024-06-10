Школьный лагерь в воскресенском селе Федино примет 40 учеников этим летом

Фото: Светлана Плотникова

С началом летних каникул в Воскресенске заработали пришкольные лагеря. Для детей подготовили насыщенную программу с развлекательными мероприятиями.

Пришкольный лагерь в селе Федино этим летом посетит 40 детей. На базе школы «Горизонт» в этом муниципалитете, а также в других учреждениях округа уже начали работу пришкольные лагеря. Для детей организуют развлечения, экскурсии, мастер-классы.

«Наш лагерь под названием „Соколенок“ работает уже седьмой год подряд. В этом году у нас больше воспитанников, чем в прошлом. Дети приходят в лагерь к 8.30, начинают день с зарядки и завтрака. Затем проходят мастер-классы и другие мероприятия. Традиционно мы получаем много положительных отзывов и от родителей наших воспитанников», — рассказала начальник лагеря Светлана Калугина.

Подобные лагеря работают по всей Московской области.

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