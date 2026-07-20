Школьный лагерь откроют на базе музея-заповедника в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Пятидневная смена «Каникулы в музее. Воспитание вкуса» стартует 27 июля в Звенигородском музее-заповеднике в Одинцовском округе. Школьников ждут экскурсии, мастер-классы, прогулки и тематические занятия, посвященные истории, искусству и правилам хорошего тона.

Особенностью смены станет разделение занятий для девочек и мальчиков. Для девочек подготовили цикл встреч, посвященных истории женского образования, свадебным традициям Древней Руси, развитию моды, косметики и ювелирного искусства. Школьницы также узнают о выдающихся художницах разных эпох, попробуют создать собственное украшение и распишут декоративный веер.

Мальчиков познакомят с историей кадетских корпусов, правилами культурного общения и основами коллекционирования. Практическая часть программы включает создание собственного герба, знакомство с искусством светской беседы и изучение традиций гостеприимства. Завершит смену урок организации званого обеда по принципам Иммануила Канта.