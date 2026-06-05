Школьный лагерь на базе школы № 30 открыли в Химках

Летняя смена начала работу 3 июня на базе школы № 30 в Химках. В течение каникул здесь будут отдыхать ученики начальных классов, для которых подготовили насыщенную образовательную и досуговую программу.

После открытия лагерной смены ребята познакомились с планом предстоящих недель и первыми активностями. Для школьников предусмотрены спортивные игры, творческие занятия, экскурсионные поездки и различные развивающие программы. За организацию отдыха отвечают педагоги и вожатые, которые будут сопровождать детей на протяжении всей смены.

«Летний лагерь — это время отдыха, новых друзей и интересных занятий. Желаю вам весело и с пользой провести каникулы, участвовать в программах, узнавать новое и набраться сил перед новым учебным годом», — сказала директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

По словам организаторов, особое внимание уделят безопасности детей и созданию комфортной атмосферы для общения и развития. Программа смены составлена таким образом, чтобы каждый ребенок смог найти занятие по интересам и провести время активно.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что работа школьных лагерей остается востребованной среди семей округа. По его словам, такой формат помогает детям интересно провести лето рядом с домом, а педагогам дает возможность раскрыть способности учеников в творческой и игровой среде.

«Для детей и родителей открытие школьных лагерей всегда остается важным событием. Ребята получают возможность интересно отдохнуть в привычной обстановке, а учителя могут лучше узнать своих воспитанников вне учебного процесса», — подчеркнул Денис Беляев.