Школьный квест о безопасности на дорогах провели в Воскресенске

В городском округе Воскресенск прошла квест-игра для школьников, посвященная правилам дорожного движения. Сотрудники Центра культуры и досуга «Москворецкий» организовали мероприятие для учеников школы № 5, чтобы помочь им безопасно переходить проезжую часть по пути в школу и обратно.

В игровой форме дети повторили важные правила поведения на дороге, вспомнили сигналы светофора и названия дорожных знаков. Участники разгадывали загадки, собирали пазлы и принимали участие в подвижных играх, таких как езда на самокате и управление игрушечным грузовиком.

Особое внимание уделили факторам, мешающим безопасному переходу дороги: капюшоны, телефоны и посторонние разговоры могут ограничивать обзор пешехода и создавать опасность. Организаторы напомнили детям о важности быть внимательными и сосредоточенными при переходе дороги.

В завершение мероприятия юные участники получили небольшие призы. Организаторы выразили надежду, что школьники будут соблюдать правила дорожного движения и станут в будущем ответственными водителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».