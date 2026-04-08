Школьный космический телескоп «УмКА-1» расширяет возможности

С июня 2023 года в космосе активно работает первый в мире школьный космический телескоп «УмКА-1». За время своего функционирования он претерпел значительные улучшения и теперь предлагает более широкие возможности для экспериментов.

С начала года телескоп способен отслеживать и составлять карту зашумленности планеты. В конце марта успешно прошли первые тестовые включения аудиопередач. Радиолюбители из любой точки мира могли получить аудиомаяк, мелодия которого напоминает «Колыбельную медведицы» из мультфильма «Умка». Также появилась возможность передачи маяка азбукой Морзе.

Благодаря «УмКА-1» было сделано множество снимков небесных тел, включая Землю и Луну. С его помощью состоялось первое гендер-пати в космосе, где радиолюбители угадывали пол будущего ребенка. Летом планируется первый орбитальный турнир спутников, в котором примут участие четыре спутника, разделенные на две команды.

В числе образовательных экспериментов — акция 1 июня, когда «УмКА-1» детскими голосами на разных языках будет поздравлять с Днем защиты детей.

Работу спутника поддерживают ученики школы № 29, включая третьеклассника, а также студенты и специалисты, такие как руководитель школьного Центра управления полетами, профессиональный инженер Алексей Шафиев.

Спутник «УмКА» формата CubeSat 3U был создан учащимися российских школ на грант от Фонда содействия инновациям в рамках проекта «Школьный космический телескоп». Сейчас идет подготовка к созданию «УмКА-2» в сотрудничестве с факультетом космических исследований МГУ. Второй спутник планируют сделать более мощным.