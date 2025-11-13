Школьный корпус на улице Шилова в Коломне построят в 2027 году

В Коломне на улице Шилова продолжается строительство нового школьного корпуса, рассчитанного на 400 учеников. Сейчас подрядчик выполняет монолитные работы по возведению здания. Завершить все работы планируется к 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский отметил, что на объекте работают около 40 специалистов и используется три единицы техники. По его словам, сейчас ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций, а также гидроизоляция стен технического этажа.

Новая четырехэтажная школа будет соответствовать современным требованиям и потребностям учеников. В здании разместят учебные кабинеты, лаборатории, спортивный зал и медиатеку с зонами для самостоятельных и групповых занятий. Также предусмотрен многофункциональный зал для концертов, мастер-классов и собраний.

На территории школы появятся площадки для баскетбола, волейбола, занятий спортом и сдачи норм ГТО, а для отдыха и прогулок обустроят зоны тихого и активного отдыха. Новое здание соединят с основным корпусом школы № 14 теплым переходом. После завершения строительства в центре Коломны появится современный образовательный комплекс, рассчитанный более чем на1,5 тысячи учеников.