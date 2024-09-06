Школьный класс по управлению БПЛА открыли в Коломне

Активисты «Движения Первых» из Коломны приняли участие в открытии новых кабинетов.

«Школьники приобретут навыки управления беспилотными летательными аппаратами, а также ознакомятся с миром профессий, которые связаны с созданием, ремонтом и пилотированием беспилотных авиационных систем и, конечно же, научатся собирать квадрокоптеры, ремонтировать их, управлять их полетом», — рассказали в организации.

Школьников из Коломны подготовят к участию в финале Всероссийского чемпионата по управлению дронами «Пилоты будущего». Более тысячи юных операторов со всей страны принимают в нем участие. Победители получают направление на стажировку в крупные промышленные и топливно-энергетические компании, а также зарабатывают дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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