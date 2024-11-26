Школьный фестиваль национальных культур прошел в Воскресенске

Пять команд из различных школ Воскресенска приняли участие в фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Они показали разнообразие Узбекистана, Армении, Японии, Китая и Мексики.

Фестиваль национальных культур прошел во Дворце культуры «Юбилейный». Его посвятили Международному дню толерантности и Году семьи в России.

Пять команд показали культуру Узбекистана, Армении, Японии, Китая и Мексики. Участники пели, танцевали, читали стихи. Они также оформили «Народный уголок», где представили фотографии, рисунки, предметы одежды и домашнего быта, разнообразные национальные блюда: узбекские лепешки и самса, мексиканский пирог, японские роллы, армянский шашлык и долма, китайские печенья с предсказаниями и много другое.

Участников наградили грамотами, сувенирами и сладкими призами. Специальным призом отметили команду лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича, представляющую Японию.

В конце выступили артисты Ансамбля народного творчества «Эдельвейс».

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