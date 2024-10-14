Школьный электронный дневник стал доступен в подмосковном приложении «Добродел»

Электронный дневник школьника появился в приложении «Добродел». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь не нужно переключаться между различными приложениями, чтобы узнать оценки и расписание уроков — все это собрано в одном удобном интерфейсе», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Электронный дневник доступен в разделе «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Родителям доступен просмотр расписания уроков на день и на неделю, информация о домашних заданиях, оценки по дате и предметам, а также рейтинг ребенка в классе.

По словам Куртяник, родители также могут отслеживать геолокацию ребенка. Чтобы запустить эту опцию, необходимо установить на телефоне ребенка приложение «Моя школа.Спутник» и пройти авторизацию через ЕСИА.

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