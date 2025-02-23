Школьный бал «Отечества достойные сыны» прошел в Дмитрове
Более 300 школьников приняли участие в традиционном бале «Отечества достойные сыны». Мероприятие проходит в Дмитрове в седьмой раз.
Бал школьников «Отечества достойные сыны» — это состязание в танцевальном мастерстве, в котором нет проигравших.
Ученики Останкинской школы несколько месяцев посвятили подготовке «морского» танца. Образовательное учреждение находится в военном городке Военно-морского флота.
«Форма дает некую уверенность в себе, чувствуешь гордость за то, что ты делаешь!» — сказал Кирилл Степанов.
С каждым годом бал становится масштабнее. В мероприятии приняли участие кадеты из городов-побратимов — Феодосии и Ялты.
«Это все очень интересно, город очень красивый, очень понравился. Мы впервые в жизни, наверное, на таком балу, где несколько регионов. Нам все понравилось», — сказали участники бала Анастасия Рыжова и Ахмет Оздоев.
Бал школьников «Отечества достойные сыны» проходит в седьмой раз. В этом году впервые продемонстрировали свое мастерство директора и учителя школ, матросы и офицеры подводной лодки «Дмитров». Бал увидели и почетные гости — участники специальной военной операции.
Лучшим педагогам и ученикам школ Дмитровского муниципального округа почетные грамоты и благодарности вручил глава муниципалитета Иван Курданин.
«Я очень рад, что наш бал с каждым годом становится все больше и масштабнее. К нам приехали кадеты из Феодосии, Ялты. Это пример того, что наш бал живет, традиция живет, и это очень хорошо», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.
По итогам зрительского голосования выбрали самую креативную фотозону. Лучшие школьные команды наградили призами от Управления образования Дмитровского муниципального округа.