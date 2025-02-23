Школьный бал «Отечества достойные сыны» прошел в Дмитрове

Более 300 школьников приняли участие в традиционном бале «Отечества достойные сыны». Мероприятие проходит в Дмитрове в седьмой раз.

Бал школьников «Отечества достойные сыны» — это состязание в танцевальном мастерстве, в котором нет проигравших.

Ученики Останкинской школы несколько месяцев посвятили подготовке «морского» танца. Образовательное учреждение находится в военном городке Военно-морского флота.

«Форма дает некую уверенность в себе, чувствуешь гордость за то, что ты делаешь!» — сказал Кирилл Степанов.

С каждым годом бал становится масштабнее. В мероприятии приняли участие кадеты из городов-побратимов — Феодосии и Ялты.

«Это все очень интересно, город очень красивый, очень понравился. Мы впервые в жизни, наверное, на таком балу, где несколько регионов. Нам все понравилось», — сказали участники бала Анастасия Рыжова и Ахмет Оздоев.